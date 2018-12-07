مدرب ريال بيتيس: "هذا هو مستقبل بودبوز مع الفريق"

كشف كيكي سيتيان مدرب ريال بيتيس، عن وضعية الدولي الجزائري رياض بودبوز الذي استبعد مرة أخرى عن قائمة 18، بمناسبة لقاء كأس ملك إسبانيا أمام راسينغ سانتاندير سهرة الخميس...

وعلق التقني الإسباني قائلا في إجابته على سؤال حول وضعية بودبوز: "لقد لعب 70 دقيقة في المباراة الماضية (يقصد لقاء ريال سوسيداد في الليغا)، لا أستطيع إقحام الجميع. صحيح بأنه لا يتمتع بأهمية اللاعبين الآخرين، لكننا سنواصل الاعتماد عليه.. لا يُضايقني أو يُقلقني الآن، إنه لاعب من الفريق وسنواصل الاعتماد عليه".