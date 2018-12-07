بالفيديو/ ميركل.. تلقي خطاب الوداع

ناشدت المستشارة أنغيلا ميركل حزبها المسيحي الديمقراطي توحيد الصف. كما دعت إلى الدفاع عن القيم "المسيحية الديموقراطية" في خطاب وداع لم يخلو من لمسات شخصية، كآخر خطاب لها كرئيسة للحزب دعت فيه الأعضاء للوحدة والتضافر.

وحسب ما نقلت قناة "DW" أكدت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر العام للحزب الذي سينتخب قيادة جديدة خلفا لها، على أهمية الدفاع عن القيم "الديموقراطية المسيحية". كما أكدت على الشعار الذي اختارته للمؤتمر العام للحزب "الدمج. والقيادة المشتركة"، مضيفة أن حزبها يستحق تولي القيادة في ألمانيا كحزب شعبي يمثل تيار الوسط السياسي.

واستطردتا ميركل قائلة "أدرك الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بمرارة خلال السنوات الأخيرة إلى أين يقودنا خلاف لا ينتهي". تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري يشكلان ما يعرف باسم (التحالف المسيحي). وأضافت ميركل أن وحدة المسيحيين الديمقراطيين تقود في المقابل إلى وجهة واضحة، وهي تنصيب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري للمستشار الألماني على مدار 50 عاما من إجمالي 70 عاما في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.