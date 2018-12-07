قايد صالح يختتم زيارته إلى قطر

اختتم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أمس الخميس، زيارته الرسمية لدولة قطر، التي دامت ثلاثة أيام.

وحسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد كان في توديع الفريق، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وقد عبّر الفريق، عن سعادته بهذه الزيارة الأخوية، والتي كانت فرصة متجددة، تّم فيها بحث كافة السبل المؤدية إلى تمتين أواصر الود

والتواصل .

وتدعيم أسس التعاون في شتى الميادين ذات المصلحة المتبادلة بين جيشي البلدين حسب- البيان -.