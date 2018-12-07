فاروق قسنطيني: على الدولة محاربة ومعاقبة شبكات تنظيم رحلات الحرقة

دعا الرئيس السابق للجنة الإستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اليوم الجمعة، الدولة، إلى محاربة شبكة تنظيم رحلات الحرقة.

وأورد في تصريح لـ ” النهار”، اليوم الجمعة، أنه لا بد من تدابير صارمة لمحاربة الحرقة، ومعاقبة منظمي هذه الرحلات غير الشرعية.

كما طالب الحكومة، بدراسة الظاهرة بعمق، نظرا لخطورتها، واتخاذ تدابير قانونية خاصة ضد الشبكات التي ترتكب هذا النوع من الجريمة.

وقال إنه على الحكومة، توجيه خطاب خاص لشباب الجزائر، فحواه ما ينتظرهم بعرض البحر وما وراءه، خاصة مع إعلان الدول الأوربية حربا ضروسا ضد الحراقة.