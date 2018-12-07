“غوارديولا” مُعجب بإحترافية “محرز” وينتظر منه الكثير

كشف موقع “فوت ميركاتو” أنّ المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” معجب كثيرا باحترافية النجم الجزائري “رياض محرز” وبأدائه فوق أرضية الميدان.

وجاء في تقرير نشره الموقع الفرنسي أن “غوارديولا” منحه الحرية فوق أرضية الميدان وهو ما جعله يظهر بهذا الأداء القوي.

فحتى وإن كان نظام المداورة صعبا على أي لاعب من أجل التطور بسرعة، إلا أن “محرز” وجد سر التألق ويستغل كل دقيقة يلعبها.

كما أن طريقة لعبه تغيرت نوعا ما مقارنة ببداية الموسم، حيث كان خجولا بعض الشيء قبل أن يتحمل المسؤولية على عاتقه ويقود خط هجوم “مانشستر سيتي”.

وأصبح المدرب الإسباني سعيد بوجود لاعب مثل “رياض” في تشكيلته، فحتى غياب “دي بروين” لم يؤثر على الفريق.