محمد عيسى يشرف على تدشين مسجدين وكنيسة بوهران

سيقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الجمعة، بزيارة إلى ولاية وهران، في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه.

أين سيقف الوزير على تدشين مسجدين، الأول هو “رباط الطلبة” بأعالي جبل “مرجاجو” فيما الثاني هو “الأمير عبد القادر” بحي “البركي”

الذي يعد هبة من الشركة الجزائرية-التركية للحديد والصلب “توسيالي”.

كما سيقوم محمد عيسى، تدشين كنيسة “سيدة سانتا كروز” بعد ترميمها وساحة “العيش معا” المحاذية لذات المرفق الديني، وستجرى المراسم بحضور ممثل البابا فرانسيسي الكرادينال أنجيلو بيشيو.

والذي يتوقع أن يحضر رفقة الوزير يوم غد السبت مراسم التطويب لـ19 شخصية مسيحية، الذين توفوا بالجزائر خلال العشرية السوداء.