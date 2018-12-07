ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس التونسي قائد السبسي؟

كشف مبروك كورشيد المحامي التونسي والوزير السابق، أنه تم الكشف عن محاولة اغتيال الرئيس التونسي قائد السبسي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سنة 2013 عند زيارة الأخير إلى تونس.

وأكد المتحدث أن التنظيم الخاص لحركة النهضة التونسي هو الذي يقف وراء عملية اغتيال الرئيس التونسي

وأضاف المتحدث، أن يجري التركيز على إظهار حقيقة ما وقع في تونس، موضحا أن القرائن أصبحت قوية على وجود تنظيم سري لدى حركة النهضة.

مؤكدا، أنه لايزال الوقت مبكرا من أجل الحديث عن حظر التنظيم، ولكن القانون يجرم الانتماء للتنظيمات السرية.

للإشارة، فإن حركة النهضة هي حركة تمثل التيار الإسلامي في تونس وتأسست سنة 1972، أعلنت رسميا عن نفسها في جوان 1981.

وتعد حركة النهضة في الوقت الحالي بين أهم الأحزاب السياسية في تونس.