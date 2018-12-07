“انتر ميلان” يفكر في ضم “بن ناصر”

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “بيستوكي” أن الجزائري “اسماعيل بن ناصر” سيكون إضافة كبيرة لنادي “انتر ميلان” الإيطالي وهو مستعد للعب مع الأندية الكبيرة.

وقال “بيستوكي” في حوار أجراه مع موقع “Fcinter1908”: “أنصح إدارة انتر ميلان بالتعاقد مع لاعب خط وسط شاب”.

وأضاف: “في إيطاليا هناك لاعب يعجبني كثيرا وهو اسماعيل بن ناصر متوسط ميدان امبولي، يمتاز بإمكانيات كبيرة”.

وتابع: “سيكون إضافة كبيرة لخط وسط الإنتر بوجود بروزوفيتش، بالنسبة لي بن ناصر مستعد للعب مع الأندية الكبيرة في الكالتشيو”.