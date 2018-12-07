لبنان يتقدّم بشكوتين ضد الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة

تقدّمت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، آمال مدللي، أمس الخميس، بشكوتين ضد الكيان الصهيوني، بناء على توجيهات من وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

وأدانت المندوبة اللبنانية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “تعدّي” الكيان على شبكة الاتصالات اللبنانية، عبر “خرق شبكة الهاتف وإرسال رسائل مسجلة إلى أهالي قرية كفركلا الجنوبية المدنيين الآمنين، تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعرّض حياتهم للخطر”.

وأضافت الرسالة أن هذا الخرق يمثل “اعتداء جديدا بالغ الخطورة يستهدف لبنان، وأمن وأمان مواطنيه، تنتهك إسرائيل من خلاله حرمة للناس وخصوصيتهم، ويستبطن تهديدا مباشرا لحياتهم”.