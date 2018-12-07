89 ألف شرطي تحسّبا لاحتجاجات “السترات الصفراء” السبت القادم في فرنسا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن 89 ألفا من قوات الأمن سينشرون في كل أنحاء فرنسا، السبت القادم، بينهم ثمانية آلاف في باريس.

وقال فيليب خلال خرجة إعلامية: “نحن هنا أمام أناس لم يأتوا للاحتجاج، ولكن للتكسير، لا نريد منحهم الفرصة”.

وقد شرعت بلدية باريس في نزع كل ما يمكن للمتظاهرين استعماله أو تكسيره، كإجراء احترازي.

وفي ذات السياق، كتب الموقع الإلكتروني الخاص ببرج إيفل أحد المعالم الرئيسية في باريس، أن البرج سيتوقف مؤقتا عن استقبال الزائرين بسبب الاحتجاجات.