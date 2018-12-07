هذه هي توقعات الطقس لليوم الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء مشمسة وصافية باستثناء تساقط بعض الأمطار على الولايات الشرقية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فإن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ستكون صافية بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى غربية لن تتعدى 30 كلم/سا.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء مغشاة بسحب عابرة تكون أكثر كثافة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة.

في حين الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون صافية على العموم.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية وتصل سرعتها إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى و كذا أقصى الجنوب الغربي للوطن.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية.

ومابين 20 إلى 29 درجة بالجنوب.