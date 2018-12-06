32 صورة لحيوانات مدهشة بألوان فائقة الجمال

سبحان الله الخالق المصور بديع السماوات والارض

مخلوقات لا تحتاج للفوتوشوب كي تبهرنا بجمالها وألوانها، و هذه القائمة من الحيوانات المدهشة بألوانها التي لا يمكن أن نتوقعها

هذه الحيوانات استثنائية بشكل خاص، و لديها قاسم مشترك واحد: الريش أو الجلد أو الشعر يتميز بأصالة نادرة حيث أن ألوانها غير عادية تماما!

التنين الأزرق.







الحلزون الأرجواني







بطة الماندرين







فراشة غريتا اوتو الشفافة







حمامة فيكتوريا الزرقاء صَاحبة التّاج







فراشة (Chrysiridia rhipheus)







السرعوف الوردي







لوركيت قوس قزح







زرزور أبيض البطن







جراد البحر الأزرق في كندا.







الجراد الأخضر. ( هنا وردي اللون)







جندب قوس قزح







أخطبوط.







ضفدع مدهش







ثعبان فى كاليفورنيا







الحرباء النمر.







الضفدع الأصفر (الضفدع الهندي)







سمك ماندارين







الطاووس الهندي.







ببغاء رائع.







طائر كركية الملكي







طائر الطهيوج او التدرج لا مثيل له







هذه الحشرة موجودة في المكسيك والبرازيل







جمبري مانتيس متعدد الألوان







المطران الأحمر







تنين البحر المورق







صياد السمك







عنكبوت ميتاليكا







هذا السلطعون رائعة، أليس كذلك؟







الميمون أو المندريل







بزاق أحمر





عنكبوت طاووس





المصدر:

Demotivateur.fr