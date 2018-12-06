بالفيديو: سليماني يسجل ويقود فريقه لفوزً ثمين

تمكن النجم الجزائري إسلام سليماني، من قيادة نادي فنربخشة للفوز على ضيفه جيرسونسبور، بهدف مقابل لاشيء، بمباراة الذهاب التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور 32 في بطولة كأس تركيا لكرة القدم، على ملعب "فنربخشة شوكرو ساراغوغلو" في مدينة إسطنبول.

وبينما كان التعادل السلبي، يخيم على نتيجة اللقاء، خطف المهاجم الجزائري إسلام سليماني هدفاً قاتلاً في الدقيقة (80)، من عمر الشوط الثاني، عبر رأسية متقنة لم يستطع حارس جيرسونسبور، من صدها بسبب قوتها.

وعانى لاعبو فنربخشة من ضياع العديد من الفرص، التي لاحت لهم أمام مرمى فريق الضيف، إذ اعتمد جيرسونسبور، على دفاع المنطقة المنظم، مع استخدامه سلاح الهجمات المرتدة، لكن النجم الجزائري إسلام سليماني، أنهى أملهم في التعادل بهدفه.

وسيلاقي رفاق إسلام سليماني صاحب (30) عاماً، مُضيفهم جيرسونسبور على ملعب "غيرسون أتاتورك"، بلقاء إياب بطولة كأس تركيا لكرة القدم في 18 ديسمبر الحالي.