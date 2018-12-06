نقابة الجمارك تهدّد بمقاضاة مجمع سيفيتال

هدّدت اللّجنة الوطنية لنقابة الجمارك المنظوية تحت لواء الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين (ugta)، في بيان لها اليوم الخميس 6 ديسمبر، بمقاضاة مجّمع سيفيتال على خلفية ما اسمه اليبان بـ”حملة التشكيك في نزاهة ادارة الجمارك”.

وندّدت النقابة في نص البيان التي تحوز tsaعربي على نسخة منه، ” بما تتعرض له ادارة الجمارك في الآونة الأخيرة من حملة تنكر و بلبلة من خلال وسائل الإعلام و شبكات التواصل الإجتماعي، من طرف المتعامل الاقتصادي سيفيتال، الذي يتهم ـإدارة الجمارك بعرقلة مصالحه و نشاطه التجاري”. و في هذا السياق قالت إن سيفيتال هو حاليا “محل متابعات بملفات و نزاعات جمركية “.

و قالت النقابة إنها لا تستبعد أن يكون المراد من هذه الحملة ” اقحام إدارة الجمارك في مشاكل سياسية غايتها مجهولة”.

و لم تتردد النقابة بدورها في التشكيك بدوافع سيفيتال الذي تؤكد بانه كان محل نزاعات جمركية كثيرة مع ادارة الجمارك سابقا و لايزال، مساءلة “لماذا لم يسبق للمجمع شن مثل هذه الحملات اثناء تعامله مع ادارة الجمارك في تصفية العديد من ملفات النزاعات السابقة للمجمع؟”

وكشفت النقابة في السياق عن جملة النزاعات التي تتعلق بملفات تضخيم الفواتتير لتحويل رؤوس الموال الى عن طريق التوطين البنكي التي تورط فيها مجمع سيفيتال من خلال تعاملات تجارية ..و التي تمت تصفيتها عن طريق ملفات مصالحة جمركية نهائية بلغ فيها تحصيل الغرامات المالية مبالغ ضخمة، في حين تبقى ملفات اخرى محل منازعات على مستوى القضاء الجزائري ـيؤكد ذات البيان ـ.

وطالبت النقابة ممثّلة لكل الفروع لنقابية للجمارك، مجمع سيفيتال باعتزال ما اسمته “لعبة التشكيك بمؤسسات الدولة، و بالتوجه للقضاء ..”.

للإشارة فقد كان مجمع سيفيتال قد اتهم بحر الأسبوع الجاري، في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ادارة الجمارك بعرقلة نشاطها الاقتصادي من خلال تعطيل نشاطها التجاري، و كان المجمع قد تساءل إن كان ما تقوم به إدارة الجمارك مرتبط بتدخل ايادي خفية في الموضوع و ذلك على خلفية منازعة جمركية مع ادارة الجمارك التابعة لميناء بومرداس.