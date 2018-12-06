توافد الزوار على المدية لتطويب رهبان تيبحيرين

شرع اليوم دير الأطلس في تيبحيرين أعالي المدية في استقبال جموع من الزوار والمحجين من خارج الوطن بالتوازي مع الإعداد لعملية تطويب رهبان تيبحيرين.

وتحسبا لهذه المناسبة، تم الإعلان عن إغلاق أبواب دير الأطلس في وجه الزيارات ذات الطابع العادي والسياحي حسبما أورده الموقع الإليكتروني لدير الأطلس وهذا ابتداء من اليوم الخميس مع استقبال أول دفعة من 117 زائرا من جنسية فرنسية من بينهم عوائل رهبان تيبحرين ليستمر ذلك ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت. فيما سيشهد الأحد القادم قدوما جماعيا لعائلات الرهبان إلى تيبحرين بحسب مصدر من بين القيمين على دير الأطلس.