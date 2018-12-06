حرب تصريحات بين سفارة فلسطين بالجزائر وحماس

قال المكتب الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالجزائر، إن السلطة الفلسطينية لن “تخضع أبدا لإرهاب التصريحات واللعب على العواطف وتزوير المفاهيم التي توضح مدى ما وصل إليه أصحاب هذه المواقف”، في إشارة منه إلى تصريحات سابقة صادرة من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

تعرف العلاقة بين السفير الفلسطيني وحركة حماس “حالة من التوتر غير المسبوقة”، بعد تصريح للمكتب الإعلامي في السفارة ورد فيه “حتى الشيخ ياسين لما قبض عليه من قبل إسرائيل وسألوه عن السلاح أجابهم في المحكمة هذا السلاح ليس ضدكم بل ضد فتح”، وأغضب التصريح حركة حماس لما يمثله الشيخ أحمد ياسين لها، حيث ردت بتصريح من الناطق الرسمي بها سامي أبو زهري، ورد فيه “سفير السلطة يحرص باستمرار في كل لقاءاته الداخلية والعامة على اعتماد هذا الأسلوب الفئوي الذي جعله ممثلا لحركة فتح، ولا يليق به أن يكون سفيرا للشعب الفلسطيني”، وكشفت حماس أنها شكت السفير لؤي عيسي إلى الجزائر.

وعادت السفارة الفلسطينية لترد على الاتهامات التي طالتها، وقالت في بيان مكتوب تحوز “الشروق” نسخة منه “بشكل مفاجئ تهاطلت التصريحات المثيرة وذات الطابع الحزبي صاحبت الأحكام المسبقة والانتقائية لتصريحات سعادة السفير والمستشار الإعلامي للسفارة الأخ/ المستشار هيثم عمايري، التي تم فيها التطرق إلى سرد تاريخي للحالة النضالية الفلسطينية منذ انطلاقة الثورة في عام 1965 مروراً بالانتفاضة الأولى والثانية وحتى اليوم”.

وقدرت السفارة “نعلن لأهلنا وشعبنا في الجزائر أننا سكتنا طويلا وسنظل عن حملات التخوين والتكفير وتزوير الحقائق والوقائع التاريخية، وسنظل كذلك لأننا أصحاب مشروع وطني وحريصون على كل مقوماته وأشكاله، وعناصره بما فيها أخوة النضال والمسيرة بحركة حماس”، وتابعت “ولكن هذا لا ينفي جاهزيتنا من أجل المصداقية والشفافية لتقديم كل ما يلزم ولكل من يريد الحقيقة والإثباتات والوقائع الموثقة حول المعلومات التاريخية التي ذكرناها في المقابلة المذكورة بما في ذلك موضوع اعتقال شيخنا الفاضل الشهيد أحمد ياسين في ذلك الوقت من قبل قوات الاحتلال، وهذا لا ينقص من احترامنا وتقديرنا العاليين له بصفته أحد القيادات الفلسطينية الأساسية شاء من شاء وأبى من أبى، التي كان الرمز الشهيد ياسر عرفات والتي مازال الرئيس أبو مازن وكل القيادات الفلسطينية تكن لها كل التقدير”.

وعابت السفارة نهج التهدئة الذي تقوم به حماس مع دولة الاحتلال، وقالت “كما أننا ونحن نراقب اليوم مواضيع الهجرة من غزة التي هي أحد إفرازات الواقع المأساوي الذي عكسه الحصار والانقسام، التي لم تتسبب بمأساة أهلنا الفلسطينيين الموجودين في تمنراست فقط بل وسبب ذلك للجزائر أذى وحملا إضافيا بمسألة الهجرة، وكذلك مواضيع التهدئة التي تقوم بها حركة حماس باسمها مباشرة مع دولة الاحتلال سواء بشكل مباشر أم عبر أطراف تهدد بفصل غزة وبإسقاط تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي يسعى البعض لإسقاطها، بما يعنيه ذلك من الوقوع في فخ ما يدعى بصفقة القرن”

وختم البيان بالتأكيد “ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ودولة فلسطين وسفاراتها هي البيت الجامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وانتماءاته وتوجهاته دون تحيز أو إقصاء وعلى قاعدة أن الوطن يجمعنا ويتسع للجميع”.

القراءة من الشروق