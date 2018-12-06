إحباط صفقة مقايضة حلوى تونسية بأشجار الأرز النادرة

كلل كمين محكم، لفرقة الجمارك، متعددة المهام، بولاية خنشلة، فجر الخميس، على مستوى منعرجات غابة عين ميمون، ببلدية طامزة، وتحديدا في شطره الرابط بين إقليمي ولايتي باتنة وخنشلة، من حجز شاحنة نفعية، معبأة بكميات معتبرة، من الحلوى الأجنبية، من صنع تونسي، من مختلف الأنواع والأحجام، مهربة عبر الشريط الحدودي باتجاه أسواق مدينة باتنة، وإحباط صفقة مقايضة للسلع الأجنبية، بأشجار الأرز الأطلسي، المحمية دوليا، وتهريبها نحو إيطاليا مرورا بتونس، حيث تم حجز 155 علبة عملاقة من الحلوى، والشاحنة المستعملة في عملية النقل، لتصل قيمتها المالية إلى أكثر من مئة مليار سنتيم، لتبلغ قيمة الغرامة المالية للمحجوزات، 10 ملايير سنتيم، كما تم تحرير محضر جزائي للموقوف بتهمة نقل بضاعة أجنبية، دون وثيقة رسمية، تثبت الحيازة القانونية لبضاعة أجنبية، ما يجعله تحت طائلة التهريب.

القضية وكما علم لدى المديرية العامة للجمارك، جاءت إثر كمين كان قد نصب من قبل جمارك خنشلة، بمنطقة عين ميمون، وتحديدا بغابة الدولة، بعد تلقي عناصرها لمعلومات مؤكدة، حول مقايضة بضاعة تونسية، بكمية معتبرة من أشجار وجذوع الأرز الأطلسي، على مستوى غابة عين ميمون، حيث كلل الكمين بحجز شاحنة نفعية، تحمل ترقيم ولاية ميلة، حاول صاحبها الفرار، قبل توقيفه بعد مطاردة بوليسية، في مسلك ترابي، ليعثر أعوان الجمارك على السلعة، مع توقيف سائق الشاحنة، في حين تمكن مرافقه من الفرار نحو وجهة مجهولة، لتحتجز البضاعة ووسيلة النقل، وتحول القضية إلى مقر الفرقة، بخنشلة، في انتظار تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة خنشلة للفصل في القضية.