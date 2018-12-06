مستورد “الزبالة” يسير 20 مؤسسة لصناعة الآجر

ندد النائب البرلماني “شافع بوعيش”، عن كتلة جبهة القوى الاشتراكية، في مقطع فيديو، عرف انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي”، بعمليات الغش المسجلة من قبل رجال الأعمال، التي تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني، وتحويل مليارات الدولارات نحو الخارج” بعد عملية حجز 17 حاوية بميناء بجاية، من قبل أعوان الجمارك، محملة بالنفايات بدل حلي “الفانتيزي”

النائب البرلماني، كشف في ذات التسجيل، هوية المجمع الذي قام بإدخال أطنان النفايات إلى الجزائر، التي تعود حسبه إلى “مجمع “ع. ل”، الذي يمتلكه رجل أعمال ينحدر من ولاية وادي سوف بالجنوب الجزائري” بخلاف ما كان متداولا عن كون المستورد ينحدر من ولاية باتنة، مضيفا أن هذا الأخير “اليوم على رأس 20 مؤسسة متخصصة في صناعة الآجر والإسمنت على المستوى الوطني”

وجدير بالذكر أن عناصر الجمارك تمكنت بحر هذا الأسبوع من حجز 17 حاوية من 40 قدما، على مستوى ميناء بجاية، معبأة بالنفايات المنزلية، هذه الأخيرة دخلت الميناء عبر باخرتين، حيث قامت الباخرة القادمة من “مالطا” بنقل حاويتين من النفايات، في حين إن الـ15 حاوية المتبقية، تم شحنها على متن باخرة قادمة من تركيا، هذا، وقد تم فتح تحقيق معمق حول هذه القضية، التي كبدت الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية خسائر معتبرة.