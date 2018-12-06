"البريكسيت" فرصة لرفع الاستثمارات البريطانية بالجزائر

اعتبرت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا, السيدة إيما ويد سميث اليوم الخميس بالجزائر أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) هو بمثابة "فرصة" لبلادها لتعزيز علاقاتها التجارية و رفع للاستثمارات المشتركة مع الجزائر إلى مستويات أعلى.

و في ردها على سؤال, خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارتها للجزائر, بخصوص احتمال حدوث قفزة في المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والجزائر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, قالت السيدة ويد سميث : "هذا بالضبط سبب

وجودي بالجزائر هذا الأسبوع", موضحة ان "الخروج من الاتحاد الاوروبي هو فرصة تسمح لنا بوضع إطار أحسن للرفع من المبادلات مع مختلف الدول من بينها الجزائر".

و بحسبها, فإن حجم المبادلات الحالي بين البلدين, و المقدر بـ 2 مليار جنيه استرليني, "رقم ضئيل ولا يعكس طموحات كلا الطرفين ولا يترجم الفرص القائمة للشراكة".

وحول القيود التي فرضتها الجزائر لتنظيم تجارتها الخارجية, قالت السيدة ويد-سميث إن بلادها ستواصل تشجيع متعامليها على اغتنام الفرص التجارية التي يوفرها الاقتصاد الجزائري.

كما أضافت "تقرر الدولة الجزائرية القواعد والقوانين التي تناسب اقتصادها, حتى لو كانت مواقفنا بشأن التجارة الدولية الحرة واضحة".