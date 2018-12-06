فنربخشة يتجه لتسريح سليماني وبن زية

ذكرت تقارير إعلامية تركية، بأن الدوليين الجزائريين، إسلام سليماني وياسين بن زية، باتا قريبين من مغادرة فريقهما التركي فنربخشة، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وسجل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، إسلام سليماني، ثلاثة أهداف فقط، في جميع المنافسات منذ التحاقه بفنربخشة، بينما لم يمنح مواطنه ياسين بن زية، الإضافة المرجوة للفريق التركي، رغم البداية الموفقة.

وأضحى سليماني وبن زية، مهددين بالإبعاد من المنتخب الجزائري، لاسيما في حال عدم إيجاد فريق يمنحهما الفرصة للعب.