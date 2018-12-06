إسرائيل تخترق شبكة الاتصالات اللبنانية وتبث رسائل تهديد لسكان البلدات الحدودية

أفاد مراسل RT قبل قليل، بأن إسرائيل تمكنت من اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية وبثت رسائل تهديد لسكان البلدات اللبنانية الحدودية.

وفي وقت سابق اليوم حض الجيش الإسرائيلي المنخرط في حملة على أنفاق مزعومة لـ "حزب الله" اللبناني، قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) على التحرك لتدمير شبكة سرية زعم أنه رصدها في الأراضي اللبنانية الملاصقة للحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه أرسل إلى قوات "يونيفيل" خريطة لمنطقة "الرامية" في جنوب لبنان يمتد نفق تحتها، يبدأ من الجانب الإسرائيلي للحدود وينتهي في بلدة زرعيت اللبنانية.