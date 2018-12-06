تعرف على تطبيق لكشف فقر الدم بدون دم !

كشف باحثون عن تطبيق الكتروني جديد، قد يوفر حلا سريعا للاشخاص اللذين يعانون من فقر الدم “الانيميا”.

ويرغبون في مراقبة حالتهم أو اللذين يشتكون فقط في انهم ربما يكونون مصابين بالمرض.

وافاد الباحثون، حسب موقع “سكاي نيوز” أن نظاما حسابيا طوروه في اتلانتا استطاع أن يرصد بدقة علامات “للانيميا” وذلك خلال لون الجلد أسفل الأظافر فقط.

وقال أستاذ الهندسة الحيوية الطبية وطب الأطفال، بمعهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة ايموري زيلبور لام والمشارك في الدراسة.

أن النتيجة النهائية هي اننا انشئنا طريقة يمكن لأي شخص من خلالها أن يفحص حالة الانيميا، في اي وقت وفي أي مكان دون الحاجة لسحب عينة من الدم.

ويستعمل التطبيق الذي طوره لام، وزملاؤه نوعا من الذكاء الاصطناعي، من أجل تحديد مستويات الهيموغلوبين بفحص لون الجلد أسفل الاظافر.

واضاف، لقد انشأنا قاعدة بيانات كبيرة في عياداتي حيث نسجل المرضى الذين تسحب عينات دم منم لقياس مستويات الهيموغلوبين .

ولتحدي مدى دقة التطبيق الجديد في رصد الانيميا استعان الباحثون بمئة متطوع مصاب بالمرض لأسباب مختلفة وبعضهم لديهم مستويات طبيعية من الهيموغلوبين.

أين قام المتطوعين بتحميل التطبيق والتقاط صور لأظافرهم وحلل التطبيق الصور وقارنها بالصور التي زود بها في السابق.

وفي النهاية كان التطبيق سريعا للغاية في رصد الانيميا اذ تعرف 97 بالمئة من الاشخاص المصابين

وأبرز لام أن التطبيق قد يكون أكثردقة حتى إذا تم تزويده بقراءة واحدة لمستوى الهيموغلوبين مصحوبة بصورة لمريض

موضحا،أنه بهذه الصورة سيتيح التطبيق للاشخاص الذين يعانون من مشكلات فقر الدم مراقبة مستوى الهيموغلوبين بصورة منتظمة.