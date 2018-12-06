"اودي" تنتج سيارتها في الجزائر

قامت العلامة الألمانية المرموقة "اودي "اليوم بافتتاح خط لتجميع سياراتها في الجزائر ، حيث ستقوم بتركيب ثلاثة نماذج لها في مصنع "سوفاك "في غليزان.

وأعلن مجمع سوفاك الذي ضل يستورد سيارات "اودي" لمدة 10 سنوات في بيان له اليوم الأربعاء 5 ديسمبر ،أن "أودي أجي " و هي جزء من مجموعة "فولسفاجن" قامت بافتتاح خط إنتاج لتركيب ثلاث نماذج من علامة السيارات الرياضية "اودي" في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من :

اودي "ا3" طراز Sportback

اودي "ا3" برلين

و أودي " كيو 2 " رباعية الدفع

و خلال افتتاح خط إنتاج سيارات اودي في الجزائر الذي سيتم بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 3000 وحدة . تم تمثيل العلامة الألمانية من قبل بيتر ويل ، مدير التخطيط وتوجيه مشاريع التوطين داخل "AUDI AG "،

و صرح ويل قائلا " دخولنا إلى المصنع متعدد العلامات التابع لمجموعة فولسفاجن هو خطوة منطقية في السوق الجزائري المتنامي"

و اضاف المتحدث 'من خلال تدريب الموظفين المحليين على وجه الخصوص ، نحن نضمن جودة " أودي " من جهة ونستغل البنية التحتية التي مهدها تواجد باقي علامات فولسفاجن في الجزائر من جهة اخرى ، مما يضع الأساس للنمو المستمر في شمال إفريقيا.'

من جانبه ، قال مراد عولمي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفاك": "نحن فخورون جدا بإنتاج أول سيارة راقية من "أودي" في الجزائر و كذالك تلبية طلبات زبائننا " قبل ان يضيف "أنا ممتن بشكل خاص لأودي ، التي ظلت تعمل منذ شهور لإعادة إطلاق العلامة التجارية في السوق الجزائرية مع شركة سوفاك بعد أكثر من عشر سنوات من الشراكة ، نحن ندخل حقبة جديدة من التعاون".