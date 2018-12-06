الكويت تمنع التونسيات و المغربيات من الدخول إليها الا بمحرم

أثار قرار الحكومة الكويتية منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول أراضيها، جدلاً واسعاً على الشبكات الاجتماعية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار.

الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قررت منع دخول النساء من الجنسيتين المغربية والتونسية ممن دون سن الـ 40 عاماً، للعمل فيها إلا بوجود محرم.

كما اشترطت الحصول على الموافقة الأمنية فيما يتعلق باللبنانيات، بالإضافة إلى وجود محرم. صحيفة «الراي» الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول، أن الهيئة العامة للقوى العاملة (وزارة العمل)، أوقفت منح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللاتي تقلّ أعمارهن عن 40 عاماً إلا في حال وجود قريب لهنّ من الدرجة الأولى (أب، أخ، زوج).

وبيَّن المصدر أن القرار نفسه ينطبق على اللبنانيات ويُضاف إليه أخذ موافقة أمنية.