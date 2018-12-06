هذا مصير مستورد الـ 17 حاوية قمامة

قررت مصالح الجمارك فرض ضريبة مالية تفوق 16 مليار سنتيم على الشركة المسؤولة عن استيراد 17 حاوية محملة بالنفايات، حسبما ذكرت مصالح الجمارك في بيان لها اليوم الخميس.

وجاء في البيان "تمكن أعون الجمارك بميناء بجاية من حجز 17 حاوية حجم 40 قدم محل تصريحين جمركيين عند الاستيراد، تم التصريح على أنها تحتوي على مادة البلاستيك الأولية غير أن الفحص المادي كشف عن احتوائها على أكوام من النفايات البلاستيكية وغيرها حيث قدر وزنها 343 طن".

وأضاف البيان أن هذه "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمواد 325 و 2 من قانون الجمارك و المادة 50 من قانون المالية 2009، إضافة إلى مخالفة أحكام الأمر 96-22 المعدل والمتمم. وتم تقدير القيمة الإجمالية المصرح بها للبضاعة 289.635 دولار أما عن قيمة الغرامة الإجمالية فقد قدرت بـ 16.324.841.500 سنتيم".

وكان النائب البرلماني شافع بوعيش، قد كشف أن صاحب الحاويات التي صادرتها مصالح الجمارك بميناء بجاية هو رجل الأعمال العموري لعروسي.