جماهير السيتي تنتقد “غوارديولا” بسبب “محرز”

أثنت جماهير “مانشستر سيتي” على أداء النجم الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه في الجولة الماضية، وتطالبه بالتأكيد ضد “تشيلسي”.

كما أكدت جماهير “السيتي” أن “غوارديولا” رسخ في ذهن اللاعب أن الجوائز الجماعية أهم من الفردية.

لأن “محرز” يشارك دائما في المباريات الصعبة والكبيرة وأيضا خارج الديار وهو ما يصعب من المأمورية على اللاعب الجزائري.

لكنه دائما كان في حسن ظن المدرب والجماهير، فأدائه الكبير ضد الأندية الكبيرة يؤكد قيمته الكبيرة

كما اوضحت الجماهير السيتي على ان المدرب الاسباني غوارديولا يجب ان يعتمد على الثلاثي محرز و ساني و سترلينغ في ظل غياب اغويرو