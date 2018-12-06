هاتف إل جي G7 FIT يحلّ بميزات شعبية تمّ نقلها من التشكيلة الكاملة لسلسلة G إلى الجمهور الواسع

سيتمكن المستهلكون في الأسواق الرئيسية من الحصول على أحدث هاتف ذكي من إل جي، وهو هاتف LG G7 Fit الذي تم كشف النقاب عنه خلال معرض IFA 2018 في برلين لفائدة العملاء المهتمين بشكل خاص بالكاميرات، والشاشة والسماعات عالية الجودة وذلك بأسعار أكثر تنافسية من العروض الرائدة الحالية.

يكمن مفهوم LG G7 Fit في توفير الميزات المتقدمة الأكثر شعبية من LG G7 ThinQ مع مراعاة السعر. إذ يقدم نفس الإطار الفريد من الزجاج والمعدن المصقولان الذي عُرف بهما الهاتف الذكي السابق LG G7 ThinQ، فإنّ هاتف G7 Fit يتميّز بالصلابة وهو ما جعله يحظى بتصنيف IP68 لمقاومة الأتربة والمياه كميزة إضافية.

مدعومًا ببرنامج بالمنصة المتنقلة الموثوق بها Qualcomm Snapdragon 835 التي تم ضمّها إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، يتمتع الهاتف الذكي بالقوة الكافية لممارسة الألعاب أو المشاهدة أو الاستماع دون أي عوائق. كما تتميز شاشة العرض العريضة قياس 6.1 بوصة من QHD + (3120 × 1440) FullVision الرياضية بنسبة عرض 19.5: 9 بتقنية LCD فائقة السطوع بفضل تكنولوجيا التوربو المزودة بشاحن توربيني يصل إلى 1000 نيت كحد أقصى من أجل المشاهدة حتى تحت أشعة الشمس.

وتسمح مجموعة من مزايا الكاميرا الذكية التي يميزها نظام الذكاء الاصطناعي AI CAM لأصحاب هاتف LG G7 Fit بالاختيار بين 8 وضعيات تصوير تم تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي المدمج. أما إذا كانت الصورة التي تمّ اقتراحها من قبل AI CAM لا تلبي توقعات المستخدم، فبإمكانه تطبيق خيارات التأثير الإضافية يدويًا في مرحلة ما بعد المعالجة.

واعتبارا للغاية من تصميم هاتف LG G7 Fit المتمثلة في تقديم أفضل قدرات الصوت المتطورة من إل جي في حزمة واحدة استثنائية، فإنّ هذا الجهاز يعتبر مثاليّا لمحبي الموسيقى. إذ يتميز هاتف G7 Fit المزود بنظام المحول الرقمي التناظري Hi-Fi Quad DAC ذو 32 بت من إل جي بصوت عالي الجودة عند الجمع بينه وبين جودة سماعات الأذن، كما يقدم G7 Fit صوتًا لا يصدق مع مكبر صوت Boombox بالإضافة إلى صوت ثلاثي الأبعاد افتراضي يصل إلى 7.1 قناة صوتية مع DTS: X 3D كصوت محيطي.

وقال ها جيونج-أوك، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الأعمال بشركة إل جي للاتصالات النقالة: "يلعب هاتف LG G7 Fit دورًا مهمًا في تشكيلتنا العالمية التي تركز بشكل كبير على تقديم تكنولوجيا وابتكارات مفيدة في مجال الهواتف الذكية إلى جمهور جديد وأوسع." وأضاف: "تتمثل استراتيجية إل جي في تضمين أفضل ما نمتلك من تقنيات في مجموعتنا الكاملة من سلسلة G وذلك لتوفير الإمكانية للمزيد من المستهلكين للاستمتاع بتجربة الابتكار في هواتف إل جي النقالة ".

وابتداءً من شهرنوفمبر وعلى امتداد الثلاثية الرابعة، سيتمكن العملاء في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط من إضافة هاتف إل جي G7 Fit إلى قوائمهم المختصرة للهواتف التي يجب اخذها بعين الاعتبار.

المواصفات الرئيسية:

هاتف إل جي G7 Fit

· الشرائح: المنصة المتنقلة 21 Qualcomm® Snapdragon ™ 8

· العرض: شاشة LCD فائقة السطوع 19.5:9 بقياس 6.1 إنش QHD+ بدقة 1440×3120 بيكسل

· •الذاكرة: إل جي G7+ Fit: ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت 64 / جيجابايت تخزين فلاش عالمي 2.1 ROM / مايكرو إس دي (أكثر من 2 تيرابايت)

· آلة تصوير:

- خلفية: زاوية قياسية 16 ميغا بكسل (F1.6 / 71 °)

- أمامية: زاوية عريضة 8 ميجابكسل (F1.9 / 80 °)

· البطارية: 3000mAh

· نظام التشغيل: Android 8.1 Oreo (Android One)

· الحجم: 153.2 × 71.9 × 7.9 مم

· الوزن: 158غ

· الشبكة: LTE / 3G / 2G

· إمكانية الاتصال: الوايف فاي a, b, g, n, ac 802.11 / بلوتوث 4.2 BLE / NFC / USB من فئة C 2.0) متوافق 3.1)

· اللون: أورورا الجديد أسود / بلاتين رمادي جديد

· مواصفات أخرى: شاشة عرض ثانية جديدة/كاميرا ذات ذكاء اصطناعي / مكبر صوت Boombox / غوغل لانس/ كيولانس/مكبر صوت / DTS: X 3D صوت محيطي Hi-Fi Quad DAC / معيار IP68 لمقاومة الغبار والمياه / ميزة HDR10 / التعرف على الوجوه / مستشعر بصمات الأصابع / تكنولوجيا الشحن السريع كوالكوم 0.3 / الامتثال للمعيار العسكري للمقاومة MIL-STD 810G/ / راديو إف إم

* قد تختلف المواصفات والميزات والملحقات وفقًا للسوق المحددة.