ضبط صواريخ جو - أرض بأدرار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس مخبأ للذخيرة يحتوي على صواريخ جو ـ أرض مضادة للدبابات، كما دمرت مفارز أخرى قنابل تقليدية الصنع وخابئ للإرهابيين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 06 ديسمبر 2018، إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار، مخبأ للذخيرة يحتوي على إحدى عشر (11) صاروخا جو- أرض مضاد للدبابات عيار57 ملم.

في سياق متصل، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 05 ديسمبر 2018، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من تيزي وزو، جيجل، باتنة وبرج بوعريريج، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع وإحدى عشر (11) مخبأً للإرهابيين تحتوي كميات من الذخيرة ومعدات تفجير وأفرشة وأغراضا مختلفة.