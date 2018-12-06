عرض خيالي لـ “بونجاح” و السد في حالة تأهب

كشفت مصادر سعودية و قطرية أن نادي الإتحاد السعودي ينوي التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح بأي طريقة كانت

و أكدت مصادر سعودية بأن نادي الاتحاد السعودي مستعد لدفع أكثر من 20 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات مهاجم الخضر بغداد بونجاح

و اضافت صحيفة استاد الدوحة القطرية بأن بغداد بونجاح أصبح مطلب جماهير خاصة بعد الحملات التي قامت بها جماهير الاتحاد السعودي في التويتر

و هذا ما جعل ادارة نادي السد القطري في مشكل كبير حيث خسارة لاعب كبونجاح يعتبر خسارة كبيرة للنادي القطري