عرض خيالي لـ “بونجاح” و السد في حالة تأهب
كشفت مصادر سعودية و قطرية أن نادي الإتحاد السعودي ينوي التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح بأي طريقة كانت
و أكدت مصادر سعودية بأن نادي الاتحاد السعودي مستعد لدفع أكثر من 20 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات مهاجم الخضر بغداد بونجاح
و اضافت صحيفة استاد الدوحة القطرية بأن بغداد بونجاح أصبح مطلب جماهير خاصة بعد الحملات التي قامت بها جماهير الاتحاد السعودي في التويتر
و هذا ما جعل ادارة نادي السد القطري في مشكل كبير حيث خسارة لاعب كبونجاح يعتبر خسارة كبيرة للنادي القطري
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