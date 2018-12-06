بن سبعيني يفعلها ويصفع “فقير” !

تمكن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني من إسعاد جماهير المنتخب الوطني، عندما قهر، نبيل فقير في عقر دياره، أمس الأربعاء.

وظهر اليساري بمستوى كبير، مُتمكنا من صفع اللاعب الذي رفض الجزائر وإستهزأ بها، صافعا إياه بثنائية دون رد، على أرضه.

ونشط مدافع المنتخب الوطني، مرة أخرى كظهير وقدم عرضا مُحترما على العموم، قبل أن يغادر الملعب مُصابا في الدقائق الأخيرة.

وجاءت مُشاركة خريج مدرسة بارادو لتؤكد بأنه سيتحصل على ثقة الطاقم الفني الجديد، وهذا بعد إقالة صبري لموشي، منذ أيام.