نشرت المفوضية الأوروبية العديد من المقترحات لتعزيز دور الأورو على المسرح العالمي. أحد هذه التدابير هو استخدام الأورو بدلاً من الدولار في المعاهدات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي: "لا تزال التجارة الأوروبية تتداول باستخدام الدولار الأمريكي، حتى في بعض الأحيان الدول الأوروبية فيما بينها، وهذا يسبب مخاطر للعملة والسياسة على حد سواء".

كما أيدت المفوضية الأوروبية التوصيات الخاصة بانتشار أوسع لعملة الأورو ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى استخدام الأورو "في المجالات الإستراتيجية".

وفي نفس السياق، تسعى الشركات الروسية للتخلص من العملة الأمريكية. لقد أطلق الاقتصاديون على هذا الاتجاه بداية "إضفاء الطابع الديموغرافي على الاقتصاد".