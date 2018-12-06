بعد هدف وتمريرة حاسمة
توهج محرز أمام واتفورد يضعه في التعداد المثالي للدوري الانجليزي
تواجد مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، ضمن التعداد المثالي، الخاصة بالجولة الـ 15 من الدوري الانجليزي الممتاز.
واختار الموقع المختص في الإحصائيات " whoscored "، لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، كأحسن لاعب في فريقه، بعد الهدف الذي سجله في مرمى واتفورد والتمريرة الحاسمة التي قدمها لزميله.
و لعب رياض محرز 22 لقاء مع مانشستر سيتي، منذ التحاقه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سجل سبعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.
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