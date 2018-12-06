شكيب خليل يتوقع تفاهم سعودي روسي حول مستقبل النفط و70 دولارا للبرميل "عادل"

يقدر الرئيس الأسبق لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الوزير السابق شكيب خليل ،استقرار أسعار خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل، عقب اجتماع فيينا المرتقب.

ويرى خليل في تصريح خص به "وكالة الأناضول" أن السعودية بصفتها أكبر منتج للنفط في أوبك، وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، ستجدان إطارا للتفاهم حول مستقبل النفط، خلال اجتماع فيينا.

وذكر شكيب خليل في رد على سؤال، حول إمكانية استغلال واشنطن لقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، للضغط على السعودية لزيادة الإنتاج وهبوط الأسعار، أن "تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشير إلى اعتقاده بعدم وجود علاقة بين مسؤولي السعودية وقضية الصحفي خاشقجي".

وأضاف "ترامب صرح لاحقا، بأنه جد سعيد بقرارات السعودية بزيادة إنتاجها وانخفاض أسعار النفط.. ذلك يدل على أن ترامب يعطي أهمية للشراكات السياسية بين البلدين، وانعكاساتها المرتقبة على المصالح الاقتصادية للبلدين".

وتعرضت السعودية لاتهامات بإغراق السوق النفطية وزيادة إنتاجها، ما يترتب عنه انخفاض في أسعار الخام، أملا في موقف داعم لها من الرئيس الأمريكي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بقنصليتها في إسطنبول.

وفقدت أسعار النفط 26 دولار ما بين مطلع أكتوبر وديسمبر ، حيث هوت من 86 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ خريف 2014، إلى 60 دولارا بداية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قرارات متعلقة بتقليص إمدادات النفط بعد أشهر من زيادتها، خشية تعرض الأسواق لتخمة المعروض، وتجنب حدوث صدمة بالأسعار.

وشغل شكيب خليل منصب الرئيس الأسبق لمنظمة "أوبك" ووزيرا للطاقة في الجزائر للفترة بين 1999 - 2010.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر "أوبك"، اليوم الخميس، اجتماعا لأعضائها للاتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج في 2019 من عدمه.

واعتبر رئيس “أوبك” السابق، أن أسعار الخام في مستوى 70 دولارا، ترضي الجميع، سواء الدول المنتجة أو المستهلكة للنفط.

وأضاف "الرياض مقتنعة بحتمية خفض إنتاجها مع روسيا، للوصول إلى توازن في السوق النفطي.. لكن السعودية تواجه موقفًا روسيًّا، باعتبار الرئيس بوتين أشار إلى أن 60 دولارًا للبرميل سعر عادل".