الفنان أحمد غوبوبة المشهور بـ"الطاكسي المجنون" في ذمة الله

توفي مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، الممثل الفكاهي أحمد حمدان المعروف بـ"الطاكسي المجنون" بعد تدهور وضعه الصحي عن عمر ناهز الـ 61 عاما، حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من عائلة الفقيد.

وشارك أحمد حمدان واسمه الحقيقي "أحمد غوبوبة" في عدة أعمال مسرحية وأفلام سينمائية منذ نهاية السبعينات.

ولقي شهرة كبيرة بعد مشاركته في برنامج الكاميرا المخفية "الطاكسي المجنون" التي أخرجها بلقاسم حجاج في سنة 2001.

ومن بين الأفلام السينمائية التي شارك فيها الفقيد، المولود في 16 مارس 1957، يمكن ذكر "سركاجي" و"البوابون" و"المحاولة الكبرى".

كما لحن وأدى أغاني جينيريك برامج هزلية بثها التلفزيون إلى جانب عروض خاصة بالأطفال.