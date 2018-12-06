الإليزيه متخوف من أعمال عنف واسعة في تظاهرات السبت

رغم إلغاء الضريبة المقررة على الوقود بشكل نهائي، عبرت الرئاسة الفرنسية عن مخاوفها من اندلاع أعمال عنف واسعة، خلال التظاهرات التي تنظمها حركة “السترات الصفراء”، يوم السبت المقبل.

وقال مصدر في قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس، “لدينا أسباب تدعو للخوف من أعمال عنف واسعة”، خلال التظاهرات التي تستعد “السترات الصفراء” لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء الأربعاء ضريبة كان مقرّر فرضها على الوقود طوال سنة 2019.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قد أعلن أن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس.

ودعا فيليب، إلى تشكيل لجنة للحوار والبحث عن حلول مناسبة من أجل إنهاء الاحتجاجات التي عمت أرجاء العاصمة الفرنسية في باريس.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن الغضب في الشارع، ناجم عن صعوبة تلبية الكثير من احتياجات المواطنين، مجدداً التأكيد على القرار المعلن أمس بتأجيل فرض الضرائب لستة أشهر، لبحث الخيارات البديلة.