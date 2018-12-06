أسعار النفط تنخفض لأدنى من 60 دولار بعد تصريحات وزير سعودي

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة، لتنحدر الى أقل من 60 دولار للبرميل، بعد قول وزير الطاقة السعودي إن خفض الإنتاج مليون برميل يومياً سيكون كافياً لمجموعة أوبك.

وتظهر البيانات التي نشرتها قناة “سي ان بي سي” المتخصصة أن برنت بلغ 59.10 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح في اجتماع منظمة أوبك المنعقد في فينا، إنه لم يتم التوصل لاتفاق حول خفض الإنتاج، مشيراً إلى أنه يأمل في التوصل لاتفاق بنهاية يوم الجمعة، مؤكداً أنه لا يريد إحداث صدمة للسوق.

كما بيّن الفالح أنه من المهم مشاركة المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك عدم إبرام اتفاق، ومشيراً إلى أنه في حال لم يكن الجميع مستعدين لخفض الإنتاج الآن فستقوم بلاده على الانتظار، مبيناً أن الخيارات تشمل خفضاً من 500 ألف إلى 1.5 مليون برميل يومياً.