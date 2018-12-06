3 أسماء مرشحة للفوز بأفضل لاعب إفريقي

نشرت صحيفة "فرانس فوتبول" قائمة لثلاثة أسماء مرشحة للتنافس على لقب أفضل لاعب إفريقي لشهر نوفمبر في أوروبا.

والتي ضمت الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي نظير تألقه اللافت للانتباه مع ناديه الشهر الماضي.

ويتنافس عطال في هذه المسابقة مع كل من الإيفواري جيرفينيو لاعب بارما الإيطالي والمغربي ياسين بونو لاعب جيرونا الإسباني.

ولحد الآن يتصدر المغربي بونو الترتيب العام برصيد 73% بينما لا تتجاوز نسبة عطال 25%، أما جيرفينيو فيتواجد ثالثا بـ 2%

ويمكن التصويت على يوسف عطال من خلال هذا الرابط:

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