“عطال” حزين لما تعرض له مع “نيس”

ظهر الدولي الجزائري، يوسف عطال مُتأسفا لإكتفاء ناديه “نيس” بنقطة التعادل عند إستقبال “أونجي” في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.

وصرّح مُدافع المنتخب الوطني قائلا للموقع الرسمي لـ”لي زيغلون” :”لم نكن محظوظين تماما، لقد إفتقدنا الفعالية اللازمة في القاطرة الأمامية”.

وواصل في نفس الإطار :”لقد كنا نريد الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة قفزتنا النوعية، المُحققة، في الترتيب العام لليغ 1″.

يُذكر بأن “يوسف عطال” يعيش أفضل أيام مشواره الإحترافي مع “نيس”، بعدما تحول لواحد من أبرز النجوم في الدوري الفرنسي.