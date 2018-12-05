النفط الجزائري يحقّق ارتفاعا جديدا يقارب 2 بالمئة

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء ، ساعات قبل اجتماع المنتجين في فيينا لمناقشة خفض الإنتاج للمساهمة في دعم الأسعار وكبح فائض المعروض، فيما حقق الخام الجزائري ارتفاعا جديدا بنسبة قاربت الـ2 بالمئة.

وحسب ما ذكرت رويترز ، فقد تراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 52 سنتا ليبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 63.29 دولار وأدنى مستوياته فيها عند 60.80 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 36 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.89 دولار للبرميل. وجرى تداول الخام بين 54.44 دولار و52.16 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وارتفع خام صحاري الجزائري بنسبة 1.94 بالمئة إلى 60.35 دولارا للبرميل ، وهو الصعود الثاني على التوالي بعد أن قفز في الجلسة السابقة بنسبة من 57 دولارا إلى 59.20 دولارا للبرميل