الخضر والفواكه لم تعد في متناول ”الزوالي”

أكد الديوان الوطني للإحصاء ارتفاع المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، بزيادة على المستوى الوطني قدرها 1.5 بالمائة شهر أكتوبر الماضي، كما كشف عن أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا يقدر بــ2.6 بالمائة. في حين تغيرت أسعار الفواكه بـــ15.7 بالمائة والخضر بـــ12.6 بالمائة.

وسجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك لمدينة الجزائر العاصمة، حسب آخر ما كشف عنه الديوان الوطني للإحصاء، ارتفاعا يقدر بــــ1.2 بالمائة في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بشهر سبتمبر، أي بنسبة أكبر بكثير من تلك الملاحظة الشهر نفسه من سنة 2017 (+0.5 بالمائة).

وأوضح الديوان أن هذا الميل المقدر بزيادة 1.2 بالمائة يعود خاصة لنمو في أسعار المواد الغذائية، وتتميز هذه الأخيرة بتغير يقدر بـــ2.4 بالمائة، نتيجة زيادة كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة تقدر بـــ4.9 بالمائة. وأضاف الديوان أن تغير أسعار المنتجات الزراعية الطازجة ناجم خاصة عن ارتفاع في أسعار الفواكه والخضر على التوالي 15.7 بالمائة و12.6 بالمائة وارتفاع في أسعار لحم الدجاج بـــ5.6 بالمائة والبيض بــــ6 بالمائة.

وتكشف ـ يضيف الديوان ـ أسعار المنتجات الغذائية الصناعية انخفاضا معتدلا يقدر بـــ0.1 بالمائة. وتظهر أسعار المنتجات تغيرا قدره +0.3 بالمائة. وتميزت الخدمات بــ«استقرار نسبي”. وفي شهر أكتوبر 2018 ومقارنة بهذا الشهر سنة 2017 وقدر ارتفاع أسعار الاستهلاك بــــ4.5 بالمائة. في حين بلغ معدل التضخم السنوي 4.5 بالمائة.

وتميزت المواد الغذائية بــ«الارتفاع”، حيث تسجل أسعارها ”زيادة” تقدر بـــ2.4 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الماضي الذي عرف تغيرا أقل حدة قدر بـــ+0.2 بالمائة. وتسجل المنتجات الزراعية الطازجة ارتفاعا قدره 4.9 بالمائة. كما سجلت أسعار المنتجات المصنعة نسبة قدرها +0.3 بالمائة في أكتوبر الماضي. فيما بلغ تغير أسعار المنتجات المصنعة بصفة عامة 5.4 بالمائة و4.8 بالمائة للخدمات.

ويؤكد الديوان أن ارتفاع الأسعار مس حتى المواد المدعمة من طرف الدولة، حيث بلغ ارتفاع أسعار الخبز والحبوب 3.55 بالمائة شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أما الحليب والجبن والمشتقات فارتفعت بـــ4.56 بالمائة. وأسعار البطاطا ارتفعت بــ5.247 بالمائة. الفواكه ارتفعت بــ12.21 بالمائة، والخضر تراجعت أسعارها بـــ4.51 شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.