استيراد 17 حاوية محملة بالنفايات مقابل 300 ألف دولار بميناء بجاية

علمت “الشروق” أن عناصر الجمارك قد تمكنت الثلاثاء، من حجز 17 حاوية مستوردة كانت محملة بأطنان من النفايات رست على مستوى ميناء بجاية، وهو ما يدخل في إطار الاحتيال المتعلق بالنقل غير المشروع للعملة الصعبة.

وحسب معلوماتنا، فإن الحاويات المحجوزة، قد تم استيرادها من طرف متعامل ينحدر من ولاية باتنة، عبر ميناء بجاية، قبل أن تتفطن عناصر الجمارك لهذا النوع من الاحتيال، من خلال تكثيف الرقابة على العمليات التجارية الخارجية، فيما كانت المفاجأة كبيرة بعد فتح هذه الحاويات التي كانت محملة بأطنان من مختلف أنواع النفايات، هذه الأخيرة التي كبدت خزينة الدولة خسائر معتبرة قدرت – حسب مصادرنا دائما – بنحو 300 ألف دولار، وهي القيمة المالية التي تم تحويلها إلى الخارج مقابل استيراد سلع اتضح في الأخير أنها مجرد نفايات.

وتضيف معلوماتنا، أن المعني قد قام باستيراد هذه الحاويات، التي كان من المقرر أن تحتوي على حلي تقليدية، على مرحلتين، حيث تم استيراد يوم 12 نوفمبر الفارط حاويتين عبر باخرة قادمة من مالطا، قبل أن يتم يوم 17 نوفمبر استيراد 15 حاوية أخرى عبر باخرة قادمة من تركيا، جلها كانت محملة بالنفايات. وقد تم فتح تحقيق معمق حول هذه القضية التي تكبد الجزائر خسائر فادحة.