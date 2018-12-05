فرنسا تسجل أعلى إيرادات ضريبية في العالم

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن فرنسا تخطت الدنمارك لتسجل أعلى إيرادات ضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017 حيث شهدت حصيلة الضرائب الحكومية مستوى قياسيا مرتفعا في أرقام لن تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهدئة المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت الدنمارك تتصدر دول العالم فرضا للضرائب نسبة إلى الناتج المحلي، لحين فاقمت إجراءات الحكومة الفرنسية الحالية الأوضاع الضريبية لتصبح فرنسا للمرة الأولى أكبر دولة تفرض ضرائب متقدمة على الدنمارك.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية بلغ في المتوسط 34.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بين الدول الأربعة والثلاثين المتقدمة التي جمعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا بياناتها.

وأضافت أنه على الرغم من أن الزيادة طفيفة مقارنة مع 34 % في 2016 فإن الرقم الجديد هو أعلى متوسط لإجمالي الضريبة منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.

وفي فرنسا، زادت إيرادات الضرائب الحكومية إلى 46.2 % من الناتج المحلي الإجمالي متخطية الدنمارك التي تراجع المعدل بها إلى 46 %.

ويثير العبء الضريبي الثقيل استياء الناخبين.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن الضرائب الحكومية زادت في 19 دولة من الدول الأعضاء في العام الماضي وانخفضت في 16 دولة.

وشهدت الولايات المتحدة ثاني أعلى زيادة في 2017 وبلغ معدل الارتفاع 1.3 نقطة مئوية إلى 27.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المنظمة إن المكسيك سجلت أقل عبء ضريبي عند 16.2 بالمئة.