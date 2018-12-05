“فرانس فوتبول” تُرشح عطال للتتويج بالكرة الذهبية !!

رشحت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” للتتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في أوروبا خلال شهر نوفمبر.

وضمت القائمة المختصرة التي نشرتها فرانس فوتبول أمسية اليوم الأربعاء النجم الإيفواري لفريق بارما الإيطالي “جيرفينيو” وكذا “ياسين بونو” الحارس المغربي لفريق جيرونا الإسباني.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ترشيح لاعب فريق نيس الفرنسي إضافة إلى الإسمين المذكورين جاء بعد تألقه اللافت للإنتباه خلال الشهر الماضي مع فريقه ومع المنتخب الوطني.

وفتحت الصحيفة الفرنسية الفرصة للجمهور من أجل التصويت على الأجدر بنيل الجائزة على أن ينتهي التصويت يوم الأحد على ال18:00.