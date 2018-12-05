تراجع المبيعات يدفع "أبل" لتخفيض الأسعار

في محاولة اعتبرها البعض "يائسة" لإنعاش مبيعاتها التي انخفضت في الأعوام الأخيرة، أقدمت شركة "أبل" على خطوة غير معتادة في التسويق.

فوفقا لموقع "بلومبيرغ"، عرضت الشركة الأمريكية العملاقة منتجاتها بسعر مخفض، وهي إستراتيجية تسويقية لم تتبعها الشركة منذ أكثر من 10 أعوام.

وأعلنت "أبل" عن بيع هاتفها الجديد "آيفون XR" بخصم كبير، مع أنه لم يمض سوى شهرين على طرحه.

ومن ناحية أخرى، حثت الشركة كبار موظفيها في قسم التسويق، للعمل على رفع المبيعات لهاتف "آيفون XS" الجديد أيضا.

وقال الموقع إن هذه الإستراتيجية اتبعت عام 2007، عندما قررت "أبل" تخفيض سعر هاتفها الجديد آنذاك، بعد 3 أشهر فقط من طرحه.

وكانت الشركة قد خفضت معدلات الإنتاج الشهر الماضي لهواتفها الثلاثة الجديدة، بعد انخفاض واضح في الإقبال على الهاتف من قبل المستهلكين خارج الولايات المتحدة.

وبعد الإعلان عن هذه الإستراتيجية التسويقية الجديدة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 4 بالمائة.

وتواجه "أبل" انتقادات شديدة منذ طرح هواتفها الأخيرة، بسبب الارتفاع الشديد في أسعارها مقارنة بمنافسيها في سوق الهواتف الذكية.