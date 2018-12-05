تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات بالعاصمة

وأفاد بيان لخلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر أنه “إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة مفادها وجود شبكة منظمة مختصة في تزوير هياكل مختلف أنواع السيارات تنشط على محور العاصمة وبعض الولايات المجاورة تم تتبع نشاط هذه الشبكة والأماكن التي يتردد عليها أفرادها مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش موزعة عبر المحاور الكبرى وكذا الطرق الرئيسية والثانوية ما أفضى إلى توقيف 21 سيارة من علامات مختلفة”.

وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن التحقيقات والخبرة المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بيّنت أن هذه الشبكة تقوم بتزوير الرقم التسلسلي في الطراز بوضع المركبة للسير غير المطابقة للمواصفات التقنية وذلك بتزوير وتغيير الرقم التسلسلي المسكوك على البارد لتلك المركبات، ثم عرضها للبيع بأسعار باهظة.

وأضاف المصدر أن المتورطين في هذه القضية سيتم تقديم أمام الجهات القضائية بمجرد استكمال إجراءات التحقيق لارتكابهم جنحة “التهريب الدولي للسيارات” و”التزوير في محررات رسمية”.