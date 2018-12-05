وثائق سرية تكشف لأول مرة ...الولايات المتحدة نشرت قواعد عسكرية في 3 دول متاخمة للجزائر

كشفت وثائق تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) رفعت عنها السرية مؤخرا - من خلال القانون الأمريكي لحرية المعلومات- و نشرتها المجلة الأمريكية " The Intercept" التي إعتبرت الجزائر حليف استراتجي لروسيا و الصين قالت ان أمريكا نشرت قواعد عسكرية حولها في 3 دول حدودية هي كل من ليبيا تونس و النيجر .

وفقا لمقال المجلة الامريكية ، فقد نشرت الولايات المتحدة جيشها في ثلاث دول متاخمة للجزائر وهي ليبيا وتونس والنيجر و تستضيف ليبيا ثلاثة مواقع على الأقل لـ " افريكوم " .

بينما تستضيف تونس قاعدة طائرات بدون طيار من المرجح ان تكون تلك الخاصة بموقع "سيدي احمد" الذي تشغله الولايات المتحدة منذ بضع سنوات.

أما بالنسبة للنيجر ، فقد اختار البنتاجون بناء قاعدة في مدينة أغاديز أقرب موقع سكاني نيجيري الى الجزائر الذي يحاذي ولاية تامنغست، حيث تتوجه لأن تصبح البؤرة الاستيطانية الرئيسية للجيش الأمريكي في غرب أفريقيا ، وفقا لنفس المصدر.

و استنادا لذات المصادر ، سيتم نشر ما يقرب من 7،200 جنديا أمريكيا في 34 موقعًا عسكريًا متاحًا للولايات المتحدة في إفريقيا بحلول نهاية عام 2018. ويقع أكبر تركيز لهذه المواقع في شماال غرب القارة وكذلك في منطقة القرن الإفريقي .

وفي الختام، أشار مقال وسيلة الإعلام الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لديها رؤية استراتيجية، من وراء ذريعة مكافحة الإرهاب التي أنشئت قواعدها العسكرية من اجلها ، والتي هي لمواجهة النفوذ الصيني، الروسي والفرنسية.