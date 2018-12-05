فضيحة تهز ميناء بجاية... إستيراد حاويات ممتلئة بالقمامة بالعملة الصعبة

في أحد ابشع صور تهريب العملة الصعبة في الجزائر تمكنت مصالح الجمارك من حجز 17 حاوية محملة بالقمامة في ميناء بجاية في فضيحة هزت الولاية أمس الثلاثاء.

و حسب مصادر محلية لـ " البلاد نت " فإنه يجهل الى حد اللحظة بلد الاستيراد لكن الحاويات تكون لمستورد جزائري ينحدر من ولاية باتنة .

و اضافت المصادر أن الحاويات ذات حجم 40 قدم أثارت شكوك أعوان الجمارك الذين قاموا بتفتيشها ليعثروا على ملابس رثة و نفايات .

مصالح الأمن فتحت تحقيقا لكشف تفاصيل هذه القضية و المتواطئين فيها .

بالإضافة إلى الضرر المالي للخزينة العمومية ، تشكل النفايات البلاستيكية تهديدًا للبيئة .