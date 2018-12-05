"فيفا" يمنح مليوني دولار للأندية التونسية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قيمة الأموال التي رصدها للأندية التي حظيت بتمثيل لاعبيها مع منتخبات بلادها في كأس العالم الأخيرة لكرة القدم التي جرت في روسيا الصيف الماضي.

وبلغ نصيب الأندية التونسية مليونين و334 ألف دولار، وتم تحويلها إلى كلّ من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.

ونال نادي الترجي النصيب الأكبر من تلك المداخيل، حيث سيصله مبلغ 764.100 ألف دولار وكان الترجي ممثلا بكل من اللاعبين أنيس البدري ومعز بن شريفية وغيلان الشعلالي وبدرجة أقل الفرجاني ساسي.

وسيحصل النادي الإفريقي بدوره على على 679.200 ألف دولار، حيث كان ممثلا بكل من صابر خليفة وأحمد خليل وكذلك فخرالدين بن يوسف وأسامة الحدادي، ولكن بنسب أقل بما أنهم غادروا الفريق أثناء مرحلة التصفيات.

أما فريق النجم الساحلي، فسيحصل على 636.750 ألف دولار إذ كان ممثلا بلاعبيه رامي البدوي ومحمد أمين بن عمر، في حين أن النادي الصفاقسي سيحصل على 254.700 ألف دولار، حيث كان ممثلا في المونديال بالمدافع ياسين مرياح.