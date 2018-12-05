المان سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

أفادت تقارير إعلامية أن فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه خطر الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا والبطولات الأوروبية الأخرى، بسبب خرقه قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الثلاثاء، في تقرير لها إن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا حول تلاعب المان سيتي في ميزانيته للهروب من قيود قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت أن النادي السماوي ادعى أنه يحصل على 59.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 75.7 مليون دولار) سنويًا من الشركة الراعية له، رغم أنها تدفع ثمانية ملايين جنيه (نحو 10.2 ملايين دولار) فقط.

وأوردت الصحيفة أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفيرين قال إن هناك قضية كبيرة يتم التحقيق فيها الآن.

وكان مانشستر سيتي قد أدين عام 2014 بخرق قانون اللعب المالي النظيف، ودفع غرامة قدرها 49 مليون جنيه.

ولكن مصادر داخل الاتحاد الأوروبي تؤكد أنه في حال ثبوت الاتهام مجددا على النادي الإنجليزي، فستكون العقوبة هذه المرة هي الاستبعاد من البطولات الأوروبية.