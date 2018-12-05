دولة عربية تطلق عملات بلاستيكية !

أعلنت دولة عربية، أمس الثلاثاء، عن إنتاجها لنقود بلاستيكية، استعدادا لتداولها بين الجمهور خلال عام 2020.

أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن بدء إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري"، في مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لتصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشددا على أن القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.

وتعتبر مصر أول دولة عربية تنتج النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة "البوليمر"، بعد رواجها حاليا في أكثر من 20 بلدا مختلفا، أبرزها أستراليا وكندا وفيجي وموريشيوس ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا وفيتنام والهند وبريطانيا، بحسب "الوطن".